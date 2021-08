Scattano le botte nel locale per un caffé ‘fuori orario’

Sono arrivate alle mani per un caffé fuori orario. E’ quanto accaduto attorno alle 2 di questa notte (17 agosto) in un bar di via Carducci a Forte dei Marmi.

Secondo quanto ricostuito dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi intervenuti sul posto, la lite sarebbe scoppiata perché alcuni clienti pretendevano di avere un caffé nonostante la macchinetta fosse già stata spenta e il locale si apprestasse alla chiusura.

Una delle clienti che non ha potuto avere il caffè ha cominciato a discutere animatamente con una dipendente per poi passare dagli insulti alle vie di fatto, colpendo la barista con un cazzotto e una bottigliata. A quel punto, gli altri dipendenti da un lato e gli amici della cliente dall’altro, hanno cercato di dividere le due donne. Alla fine, due dei soccorritori (uno per parte) sono ricorsi alle cure mediche, per lievi contusioni, a causa dei colpi che volavano tra le due contendenti.

Al momento nessuna delle parti ha sporto querela.