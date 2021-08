Elezioni, Forza Italia sostiene Bigongiari: “È l’uomo giusto per rilanciare Massarosa”

“È l’uomo giusto per rilanciare Massarosa”. Così anche il coordinamento provinciale oltre a quello comunale di Forza Italia sostengono la corsa a sindaco di Carlo Bigongiari in vista delle elezioni del prossimo 3 ottobre.

“Da parte nostra, dopo un’attenta riflessione con tutti gli esponenti e i simpatizzanti del nostro partito, non abbiamo alcun dubbio a schierarci con Carlo Bigongiari e con le altre forze politiche e movimenti locali che hanno già aderito al progetto politico-amministrativo che sta crescendo intorno a lui – spiegano Maurizio Marchetti e Stefano Baroni -. Il nostro contributo sarà importante sia in termini di idee e progetti che di uomini, protesi verso un rilancio di Massarosa che dopo le note vicissitudini ha bisogno di una amministrazione stabile, dinamica e in grado di fronteggiare le difficoltà che questa emergenza sanitaria ha aggiunto a quelle che normalmente si presentano in ogni comune italiano a chi deve governare”.

“Auspichiamo – continuano Marchetti e Baroni – che attorno a Bigongiari si possa unire tutto il centrodestra e tutte quelle persone che credono nella libertà e nella necessità di riportare Massarosa al ruolo e alla dimensione che le competono. I presupposti ci sono, ora sta a noi perfezionare la squadra e il programma e presentarci agli elettori che, lo speriamo ma lo crediamo fortemente, ci premieranno con il loro voto sapendo che, sicuramente, riceveranno da noi grande impegno e i risultati che tutti si attendono per i prossimi cinque anni”.