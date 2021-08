L’ultimo atto di amore di Katia: fondi al canile della Lida Versilia

Non fiori ma opere di bene. La volontà di Katia Lamberti, la 29enne, non vaccinata, morta di Covid all’ospedale Versilia dove il suo compagno Emanuele Diez l’ha portata quando le è svenuta tra le braccia, è stata quella di aiutare il canile viareggino della Lida Versilia.

“Fino alla fine ha deciso di pensare agli altri invece che a se stessa – spiega alla redazione il cugino Alberto Mugnaini – voleva fortemente aiutare i più bisognosi, lei amava i cani, vedeva in loro la purezza che spesso ma non sempre manca nelle persone quindi prego chiunque voglia omaggiare Katia in questi giorni di fare una donazione alla Lida Versilia che lotta per gli animali in difficoltà”



Katia, di cani, ne aveva ben tre.

L’iban su cui bonificare è IT18T0103070170000001093147