Polizia municipale di Seravezza attaccata sui social: la condanna del Comune

In questi giorni la Municipale di Seravezza è stato oggetto di attacchi sui social network. «

“Esternazioni che vanno ben al di là del diritto di critica: faziose, offensive, infondate, inaccettabili. Le condanniamo con fermezza esprimendo tutta la nostra solidarietà al comando e ai singoli agenti”.

Lo dichiara a nome dell’amministrazione comunale l’assessore Dino Vené: “Siamo grati alla nostra polizia municipale per il gran lavoro che svolge quotidianamente al servizio della collettività. Possiamo testimoniare che i nostri agenti operano sempre coscienziosamente, con la massima professionalità e nella maniera più corretta possibile. Peraltro, sappiamo bene che i loro compiti non si limitano al solo controllo della circolazione veicolare ma spaziano su più fronti, anche a supporto di altri settori comunali e a copertura di un territorio vasto e complesso come quello seravezzino. Per non dire dell’aggravio di impegni e responsabilità sorto con la pandemia da Covid-19. L’amministrazione comunale conferma tutta la propria stima e fiducia negli uomini e nelle donne della Polizia municipale di Seravezza e li ringrazia per l’alto livello del servizio svolto”.