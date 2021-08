Aiutare le donne afghane. È con questa premessa che la capogruppo del gruppo misto Barbara Paci e la consigliera comunale della Lega Maria Domenica Pacchini hanno chiesto la convocazione della commissione pari opportunità in via straordinaria “per poter redarre un documento di aiuto per tutte le donne che si trovano ad affrontare questa terribile situazione”.

“In queste ore sono profondamente preoccupata per il destino del popolo afghano e soprattutto per tutte le donne coinvolte – dichiara Barbara Paci – seguo costantemente l’evoluzione della situazione. Mi crea sgomento il pensiero che le donne afghane possano ripiombare nella morsa del regime talebano che sposterebbe le lancette dell’orologio indietro di almeno un ventennio privandole di nuovo delle loro libertà. Diritti conquistati durante l’esistenza della Repubblica islamica dell’Afghanistan che oggi sono fortemente a rischio, diritto allo studio, al lavoro, alla libertà di matrimonio e quindi al rifiuto di matrimoni combinati senza parlare della libertà nell’abbigliamento. Ancora oggi la violenza contro le donne in tutto il paese è molto alta e dopo la caduta di Kabul di qualche giorno fa la situazione non potrà che peggiorare. Vorrei ricordare un esempio su tutti di queste discriminazioni: l’atto criminale della lapidazione per le donne scoperto in adulterio“.

“Non possiamo restare a guardare questo ennesimo disastro umanitario che riguarda tutti noi che in occidente siamo difensori dei diritti

della parità di genere – va avanti Paci -. Per questo propongo insieme alla consigliera Maria Domenica Pacchini la convocazione della commissione pari opportunità in via straordinaria, per discutere un’iniziativa da attuare in tempi brevi da parte dell’amministrazione di Viareggio. Un aiuto concreto, mi auspico, che ufficializzerei con la stesura di un documento approvato da tutto il consiglio comunale all’unanimità per favorire, insieme alle varie associazioni sul territorio ed a livello nazionale, la creazione di corridoi umanitari per le minoranze ed in particolare modo per le donne, le ragazze ed i bambini per fornire protezione a tutti i livelli a queste persone costrette a fuggire nel tentativo di evitare possibili violenze e persecuzioni. Un documento che deve coinvolgere tutti indistintamente e che

sarebbe di grande valore per tutta la città di Viareggio.”

“Ritengo la proposta della consigliera Barbara Paci doverosa – puntualizza la consigliera della Lega Maria Domenica Pacchini – bisogna prendere una posizione e prenderla subito rispetto alle donne, ai figli, alle persone fragili e coloro che hanno collaborato con le

nostre truppe inviate in Afghanistan. Queste persone e soprattutto le donne ed i bambini devono usufruire di questi canali umanitari

regolari e governativi. Ho notato che molte altre donne, che si professano sempre dalla parte delle donne, non hanno preso una posizione o rilasciato una dichiarazione in merito a questa vicenda. Mi auguro che si prenda al più presto coscienza di che cosa potrebbe succedere a chi nasce donna in quei paesi e di che cosa potrebbe subire”.