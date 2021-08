Il Festival Puccini archivia con un tutto esaurito anche l’ultima recita della nuova produzione di Turandot.

Una stagione d’opera da sold out quella che sta per concludersi sulle rive del Lago Massaciuccoli che ha registrato il tutto esaurito in ognuna delle otto recite già andate in scena nel Gran Teatro all’aperto e che calerà il sipario sabato (21 agosto) con l’ultima recita di La Bohème.

Domani sera (20 agosto) andrà in scena la nuova produzione dell’incompiuta pucciniana per la regia di Daniele Abbado. A concludere l’opera è stato Luciano Berio attingendo ai suoi ultimi appunti: 36 pagine di musica disposte su 22 fogli. Un finale presentato per la prima volta a Torre del Lago nell’apprezzata direzione di John Axelrod alla guida sul podio dei solisti e di una ottima Orchestra del Festival Puccini, che si conferma una compagine con riconosciute qualità nell’esecuzione della partitura pucciniana.

Le scene – realizzate alla Cittadella del Carnevale di Viareggio – e i costumi (ideati da Giovanna Buzzi) rispettano ed enfatizzano il clima favolistico che la scrittura musicale di Giacomo Puccini crea per l’ultimo capolavoro. Il soprano americano Emily Magee nel ruolo di Turandot, e la giovane e talentuosa Emanuela Sgarlata è Liù. Sul palcoscenico ancora il tenore Amadi Lagha, beniamino del pubblico di Torre del Lago. Completano il cast Timur Nicola Ulivieri, Ping Giulio Mastrototaro, Pong Marco Miglietta, Pang Andrea Giovannini, L’Imperatore Altoum Kazuki Yoshida, Il Principe di Persia Giovanni Cervelli, Un Mandarino Francesco Facini, I Ancella Fleur Strijbos, II Ancella Luisa Berterame. Il Coro del Festival Puccini è diretto da Roberto Ardigò e il Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini è istruito da Viviana Apicella. Sulla scena le traduzioni in cinese tratte dalle parole del libretto sono a firma di Giuseppe Avino.