Massarosa, il candidato Bigongiari: “Il mondo dello sport al centro del programma elettorale”

Intercettare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per creare nuove infrastrutture, le associazioni sportive e assicurare a tutte le discipline pari dignità. Sono questi tre dei punti ‘sportivi’ del programma in fase di costruzione di Carlo Bigongiari, candidato sindaco civico per le prossime elezioni del 3 e 4 ottobre a Massarosa.

“Da sempre lo sport – afferma Bigongiari – ricopre un ruolo importante, fondamentale, nel nostro territorio. Penso all’attività fisica, necessaria ai nostri giovani. Ma anche alle opportunità di socializzazione che lo sport offre. Per questo la nostra prima mossa sarà quella di incontrare e stringere nuovi rapporti con tutte le associazioni sportive, per cercare di dare nuovi stimoli alle società, aiutarle a sviluppare e migliorare le loro attività. Penso al calcio, naturalmente. Ma non solo: con la mia amministrazione tutti gli sport avranno pari dignità, e la nostra attenzione sarà a 360 gradi”.

“Dobbiamo prima di tutto mantenere e sviluppare i nostri impianti, campi sportivi, piscina, pista atletica. In molto casi – aggiunge Carlo Bigongiari – le strutture già esistono e sono funzionanti, ma pagano un periodo troppo lungo in cui le associazioni sono state lasciate a loro stesse. Sarà inoltre fondamentale predisporre progetti per nuovi impianti sportivi per Massarosa: in questo senso dovremo essere abili, anche con la sinergia con enti sovracomunali, a intercettare i fondi del Pnrr. Realizzare nuove opere non è impossibile, anche in fase di dissesto: di certo non si può pensare di poter intervenire ed investire con le sole risorse del Comune. Lo sport nazionale questa estate ci ha insegnato ancora una volta che si vince se si lavora in squadra ed è questo che la mia amministrazione ha intenzione di fare”.