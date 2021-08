Ospedale Versilia, l’Asl chiarisce: “Garantito l’equo accesso ad ausili e protesi”

“La Asl Toscana nord ovest ha iniziato nel 2017 la riorganizzazione del percorso di erogazione degli ausili, l’ultimo ambito territoriale a essere coinvolto è quello della Versilia che il 2 agosto scorso si è allineato agli altri territori”. Così l’azienda sanitaria risponde alle polemiche sollevate dal senatore di Forza Italia Massimiliano Mallegni.

“La nuova modalità – sottolineano dalla Asl – si è resa necessaria per garantire a tutti i cittadini residenti nel vasto territorio della Asl un equo accesso agli ausili, nel rispetto dell’appropriatezza e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Siamo consapevoli che il cambiamento, per chi era abituato a recarsi allo sportello dell’ufficio protesi per ritirare la propria autorizzazione, può essere percepito come un disagio, di diverso avviso probabilmente sono le persone che vivono in zone decentrate, per loro ricevere la documentazione a domicilio è indubbiamente un vantaggio. La scelta aziendale di utilizzare la posta prioritaria per la consegna delle autorizzazioni si è rivelata la più efficace perché raggiunge anche chi non è abituato allo strumento informatico o non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica. Per quanto riguarda i tempi (20 giorni) è importante sottolineare che questi sono stabiliti dal un decreto ministeriale e sono validi in tutta Italia”.

“Per quanto riguarda la gestione unica del magazzino ausili, affidato con una gara Estar alla ditta Lgrmedical, la Asl ha seguito le indicazioni contenute nei nuovi Livelli essenziali di assistenza approvati con il Dpcm del 12 gennaio 2017, in cui il legislatore caldeggia la messa in atto di misure di riutilizzo degli ausili che sono di proprietà del Ssn. Anche in questo caso è comprensibile il disappunto dei cittadini abituati a una conduzione interna, con un magazzino di piccole dimensioni e procedure ridotte. Sicuramente, come si è verificato negli altri territori, con il tempo emergeranno anche i vantaggi di una gestione su scala più ampia. In Versilia sono stati infatti eliminati anche il costo, a carico dell’utente, per la consegna degli ausili a domicilio e il deposito cauzionale a titolo di garanzia, presenti solo nella ex Asl 12. Rimane il fatto – conclude la Asl – che ci riserviamo di valutare, dopo un congruo periodo, la funzionalità del servizio e le eventuali correzioni del percorso”.