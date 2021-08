Pineta di Ponente, Marcucci (Fdi): “I cartelli all’ingresso? Un danno per le attività”

“I cartelli di allarme all’ingresso della pineta di Ponente sull’allerta vento? Un danno per le attività quel messaggio che invita a non entrare in viale Capponi”. Così il responsabile della tutela del territorio e ambiente per Fratelli d’Italia Christian Marcucci commenta la nuova segnaletica installata per segnalare, tra le altre, la possibilità di caduta di alberi in caso di maltempo.

“In sostanza in pineta, stando a quegli avvisi, non si potrebbe proprio entrare, e il risultato si è visto. Con una effettiva limitazione del passaggio da parte di potenziali clienti dei chioschi presenti. Purtroppo a causa dell’immobilismo di questa amministrazione – premette Marcucci – a pagarne le spese sono le attività della pineta di Ponente. Come ben sappiamo a Viareggio abbiamo vari polmoni verdi, con la centralissima Pineta di Ponente, dove al suo interno si trovano anche storiche attività che con il loro lavoro devono pagare le tasse e vivere. Oltre alla batosta delle restrizioni per il covid con mancati incassi, ora ci si mette anche il vento”.

“Si proprio alle entrate della pineta sono stati messi dei cartelli che indicano il grado di pericolosità della stessa, indicando di non poter accedere – conclude Marcucci -. Come responsabile del dipartimento tutela territorio e ambiente del Circolo Viareggio più volte ho richiesto più cura e manutenzione per i nostri paradisi verdi, ma a quanto pare si preferisce far saltare le stagioni alle attività. Quanto detto da me viene confermato anche dagli stessi titolari che da tempo sollecitano la necessità di mettere in sicurezza gli alberi malandati sostituendoli con pini più imponenti: si potrebbe così evitare ogni indicazione di chiusura. Ma, a quanto pare, come sempre si preferisce restare immobili”.