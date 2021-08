Premio Giallo d’Amare 2021, il vincitore è Andrea Vitali

Medico di professione, scrittore e grande narratore di storie, il premio Giallo d’Amare 2021 Andrea Vitali è una delle migliori penne italiane, tradotto in tutto il mondo e pluripremiato nei suoi oltre 30 anni in libreria. Ad accoglierlo sul palco di piazza Principe Umberto domani (20 agosto) alle 21,30, oltre al giornalista Andrea Montaresi e ai rappresentanti dell’Associazione Balneari, Giuseppe Previti, ideatore e direttore artistico della rassegna, Maurizio Gori che con Previti conduce Giallo Pistoia su Tvl e Sandra Tedeschi, attrice e doppiatrice, a cui sono affidate le letture. Il premio sarà consegnato dal presidente della Fondazione Banca Del Monte Andrea Palestini, che ha fortemente creduto e reso possibile questa edizione di Giallo d’Amare e a cui va il ringraziamento sentito da parte dell’Associazione balneari.

Della sterminata produzione letteraria di Vitali, saranno protagonisti in particolare due opere: Il metodo del dottor Fonseca e Un bello scherzo. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò. La prosa di Vitali acuta e asciutta ha la capacità di far divertire ed emozionare i lettori che negli anni sono stati milioni, consacrandolo come uno dei migliori interpreti della tradizione del racconto italiano. Per tutto questo e per molto altro Andrea Vitali è il premio Giallo d’Amare 2021.

L’appuntamento con Giallo d’Amare è dunque domani alle 21,30 in piazza Principe Umberto a Lido di Camaiore. Alle 19 anteprima con firma delle copie alla Diffusione del libro.