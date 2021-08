Situazione di degrado e di abbandono nel parco Malfatti in via Taranto a Viareggio. A segnalarlo, invitato da alcuni cittadini, il neo coordinatore di Forza Italia Vittorio Fantoni, che scrive: “Il parco dovrebbe ospitare i nostri bambini, dal mio sopralluogo odierno ho però constatato che è in grave stato di abbandono: i giochi non sono messi in sicurezza, l’immondizia straborda da giorni, un vero degrado”.

Come si può vedere dalle foto inviateci dal coordinatore, infatti, nel parco c’è molta sporcizia: tanti i rifiuti abbandonati vicino ai tavoli e alle panchine – alcune di queste sono state anche danneggiate – mentre le radici degli alberi adiacenti al parco sono ormai diventate un ostacolo per i bambini e per tutti coloro che desiderano passeggiare nell’area.

“Mi auguro – conclude – un intervento celere da parte dell’amministrazione comunale”.