Dall’incontro tra il Mascagni Festival e il Festival Puccini, è nata una fortunata collaborazione che ha visto i cantanti della Puccini Academy esibirsi ieri sera (20 agosto) alla Fortezza Nuova a Livorno, con un emozionante repertorio iniziato con Mozart e finito sulle note di Manon Lescaut, una tra le più celebri opere di Giacomo Puccini.

Una serata tutta al femminile data la partecipazione dei soprani Rachele Barchi, Mariacristina Ciampi, Caterina Marchesini, Marina Nachkebiya e Hui Zhong.

A completare il cast, le bravissime pianiste Eufemia Manfredi ed Alessia Capoccia con il tenore Massimo Iannone a coordinare la serata.

La rassegna pucciniana, giunta alla 67esimaa edizione, lo scorso 16 agosto aveva già ospitato gli allievi della neonata Mascagni Academy a Villa Paolina a Viareggio: questa circostanza ha rappresentato dunque un bel modo per contraccambiare l’invito.

Sono evidenti le affinità tra queste due realtà culturali entrambe molto attente alla promozione di nuovi talenti vocali con la finalità di arricchire l’attuale panorama operistico.

Una vera e propria mission per Giorgio Battistelli, direttore artistico della Fondazione Festival Pucciniano che si offre come trampolino di lancio per molti giovani cantanti che vogliono realizzare il sogno di affermarsi in questo affascinante ambiente.

Non di meno per il Mascagni Festival, che si avvale della direzione artistica del tenore Marco Voleri, che quest’anno ha inaugurato la prima edizione dell’omonima accademia, le cui lezioni si sono svolte in primavera nell’incantevole scenario della Tenuta Bellavista Insuese, nei pressi del Lago Alberto di Guasticce dove ha avuto luogo l’acclamato debutto de L’Amico Fritz, opera in cui gli allievi della Mascagni Academy si sono cimentati con grande successo di pubblico e critica.