Seravezza, la candidata Salvatori: “Querceta sarà ancora più funzionale e più bella”

La candidata sindaca Valentina Salvatori non ha dubbi sul futuro di crescita e sviluppo di Querceta, destinata a consolidarsi come vero centro direzionale e commerciale della Versilia.

“Lavoreremo – dice la candidata – ad una progettualità che renda Querceta ancora più funzionale e più bella, annuncia la candidata sindaca sostenuta dalla coalizione Creare Futuro. Grazie all’operazione Penny Market a breve entreranno risorse destinate al centro di Querceta; oltre un milione di euro che utilizzeremo appena eletti per un vasto piano di interventi di riqualificazione: nuove pavimentazioni, arredi urbani e miglioramento della viabilità nel centro. Procederemo attraverso una progettazione diffusa che preveda nuovi marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche, completamento della rete di piste ciclabili per favorire una mobilità davvero sostenibile. Tutto questo deve essere visto in connessione alle grandi opere infrastrutturali, Stazione e Cavalcaferrovia, per oltre 10 milioni di euro realizzate e predisposte in questi ultimi anni”.

“Il piano di interventi di riqualificazione è già partito – ricorda Salvatori – con il finanziamento l’avvio della progettazione di piazza Pertini e con le nuove risorse in entrata proseguirà interessando anche piazza Alessandrini, le aree prospicienti la stazione e la viabilità del centro con interventi mirati soprattutto per le pavimentazioni e per favorire una nuova concezione della mobilità all’interno del centro urbano”.

Salvatori va oltre continuando a tracciare il futuro di Querceta e del suo centro: “In prospettiva penso a palazzo civico, struttura per la quale oltre alla completa messa in sicurezza e all’adeguamento ai nuovi standard va ripensato l’utilizzo in modo coraggiosamente innovativo insieme alle due piazze, Matteotti e Pellegrini, luoghi della vita di relazione e cuore pulsante del commercio. Una Querceta più sicura e più sostenibile, in continua crescita economica e commerciale. Creare futuro è il nostro obiettivo e condividerlo con i cittadini il nostro metodo, la sfida è emozionante lavoriamoci insieme”.