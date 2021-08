Carnevale, via al montaggio delle tribune in piazza Mazzini

È iniziato oggi (23 agosto) il montaggio delle tribune in piazza Mazzini a Viareggio per il Carnevale Universale, in programma con il primo corso mascherato il 18 settembre: le altre date sono 26 settembre, 2, 3 e 9 ottobre.

Quest’edizione, per il rispetto delle normative del decreto antiCovid 19, vedrà la partecipazione solo di spettatori e addetti ai lavori muniti di green pass e sarà solo consentita una presenza di cinquemila spettatori solo a sedere, pari al numero dei biglietti cumulativi già venduti.

Gli spettatori oltre che essere ospitati nelle tribune, troveranno posto nelle sedie che saranno collocate da parte della Fondazione lungo il tracciato del percorso sui viali a mare. Al momento non saranno messi in vendita altri biglietti.