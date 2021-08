“La Lecciona non si tocca”, volontari presenti anche ai mercati

A partire da domani (25 agosto) i volontari del coordinamento La Lecciona non si tocca saranno a disposizione – nelle postazioni appositamente allestite ai mercati cittadini – per distribuire materiale illustrativo e spiegare le motivazioni e il progetto presentato in Regione per il passaggio della Ciclovia Tirrenica dal Viale dei Tigli e la conseguente tutela della Lecciona e del Parco.

Il calendario

Giovedì (25 agosto) – Piazza Cavour (mercato centrale)

Venerdì (26 agosto) – mercato Torre del Lago via Venezia

Sabato (27 agosto) – mercato Marco Polo via Maroncelli

Martedì (31 agosto) – mercato Campo d’Aviazione via Filzi

Mercoledì (1 settembre) – mercato Migliarina parcheggio Lidl