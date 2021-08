Riapre il cinema comunale di Pietrasanta

Dopo una lunghissima attesa riapre finalmente il cinema comunale di Pietrasanta. La prima proiezione è fissata per giovedì (26 agosto) alle 21,30. Il primo film in programmazion sarà Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Ad annunciarlo è il presidente della Fondazione Versiliana, Alfredo Benedetti, insieme ai titolari di Apuania CineService, società che dal 2006 si occupa della programmazione e gestione del cinema comunale di Pietrasanta. Le proiezioni si erano interrotte nel marzo 2020 con il primo lockdown e nel frattempo l’amministrazione comunale guidata da Alberto Stefano Giovannetti ha provveduto ad un’ imponente opera di restauro, riqualificazione ed ammodernamento del teatro comunale che ospita anche la sala cinematografica: interventi massicci che hanno riguardato platea e galleria con l’installazione di nuove poltroncine, palco, foyer, pavimenti, rivestimenti e servizi tra cui biglietteria, bar e servizi igienici.

Inaugurato il 19 dicembre scorso con una cerimonia in streaming e senza pubblico a causa delle restrizioni anticovid il nuovo cinema teatro comunale (ad eccezione di alcuni eventi organizzati dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta che si sono potuti svolgere solo nella primavera scorsa ) è di fatto rimasto chiuso, ma grazie alla riapertura del cinema potrà iniziare ad essere di nuovo frequentato e soprattutto visto dal pubblico in maniera continuativa. Sala d’essai riferimento per i cinefili pietrasantini e non solo, dotato di un sistema di proiezione Cinemeccanica Digital solution e impianto audio Dolby analogico/digitale Cp 650, il cinema comunale di Pietrasanta è in grado di proporre anche proiezioni 3D.

La sala tornerà ad ospitare una programmazione di prima visione con una attenzione particolare al cinema di qualità, con rassegne, retrospettive, film restaurati, proiezioni per le scuole, incontri con registi.

Importante la storia che ha visto protagonista negli ultimi anni il cinema comunale di Pietrasanta, con ospiti d’ eccezione tra cui il regista premio Oscar e illustre cittadino onorario di Pietrasanta Alfonso Cuaron che proprio nel 2013 ha scelto la sala per l’anteprima nazionale del suo Gravity oltre ad essere stato più recentemente protagonista di un affollato incontro in occasione della proiezione in esclusiva del suo ultimo film Roma.

Molti altri sono stati i registi che hanno accettato l’invito ad incontrare il pubblico del comunale fra i quali Mario Balsamo, che ha scelto Pietrasanta e l’interno del cinema per girare alcune scene del suo Mia madre fa l’attrice (presentato al Torino Film Festival), Antonio Morabito e Daniele Gaglianone.

Oltre al cinema, il nuovo teatro comunale di Pietrasanta tornerà presto ad ospitare i più importanti eventi cittadini, tra cui la stagione di prosa della Fondazione Versiliana.