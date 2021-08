Massarosa, Bigongiari: “Vogliamo ricreare una collaborazione con il parco Migliarino San Rossore”

Tutelare l’ambiente attraverso rapporti stretti di collaborazione con l’ente Parco Migliarino San Rossore, puntando anche sulla mobilità lenta, sul turismo green e sul coinvolgimento delle associazioni locali e il turista-ciclista. Sarà grande l’attenzione sul tema dell’ambiente da parte del candidato sindaco civico del centrodestra Carlo Bigongiari che in questi giorni sta cominciando a stilare il programma in vista delle elezioni di ottobre.

“Il lago – dice Carlo Bigongiari – è una delle peculiarità più importanti e allo stesso tempo più fragili, di Massarosa. Lo sappiamo da sempre, eppure l’attenzione dal punto di vista ambientale che gli abbiamo dedicato non è mai stata sufficiente. Per questo è importante riallacciare i rapporti con l’ente Parco, perché si possano portare avanti progetti comuni di recupero ambientale e di valorizzazione dal punto di vista turistico e attrattivo”.

La tutela dell’ambiente passa, secondo Carlo Bigongiari, anche attraverso l’uso ecosostenibile delle risorse già presenti sul territorio. “Abbiamo tanti sentieri nelle nostre colline. La nostra proposta è quella di sistemare e rendere i percorsi agevoli e fruibili dai residenti e dai turisti. Un modo per poter far vivere tutto l’anno i nostri sentieri potrebbe essere quello di affidarli – spiega Bigongiari – ad associazioni del territorio che, in cambio della gestione e della manutenzione, potrebbero aprire piccoli chioschi in legno o in altro materiale ecocompatibile per offrire ristori a chi transita su quelle strade sterrate con biciclette o a piedi. Dobbiamo inoltre puntare sul turista-ciclista: creare punti di noleggio per le bici, incrementare le piste ciclabili, creare aree di sosta dove il turista possa lasciare la macchina e inforcare la bici. Abbiamo la fortuna di essere a ridosso del lago e a metà strada tra Viareggio e Lucca: siamo la meta ideale per un certo tipo di turismo: su questo dobbiamo puntare”.