Inquinamento ambientale, la candidata Barsotti: “A Massarosa saremo inflessibili”

“Difendiamo l’ambiente in cui viviamo”. Così la candidata sindaca per il centrosinistra Simona Barsotti interviene sull’inquinamento da fanghi conciari.

“L’inquinamento da residui di fanghi conciari proveniente dell’area di Santa Croce che interessa anche Massarosa ci allarma molto. Nei fanghi, infatti, sono state trovate tracce consistenti di cromo e di una miscela di arsenico riconducibili a inquinamento da keu – prosegue Barsotti -. Oltre ai motivi ambientali preoccupano le indiscrezioni sull’imprenditore Francesco Lerose che avrebbe dovuto trattare i rifiuti, ed è sospettato di essere in contatto con ambienti mafiosi. Due tipologie di inquinanti si sommano dunque in questa vicenda entrambi da sorvegliare con attenzione quella ambientale e quella del malaffare che accompagna alcune forme di smaltimento”.

“Come candidata sindaca e come cittadina ho risollecitato l’attenzione e mi associo alle preoccupazioni della commissaria Renata Caselli nominata dalla Regione Toscana – conclude Barsotti – e riconosco il pronto intervento di Monica Monni che si è attivata per le analisi con Arpat è impegnata per le bonifiche delle aree entro fine anno. A Massarosa saremo inflessibili. Presidieremo le infiltrazioni di ogni genere“.