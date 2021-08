Seravezza, la candidata Salvatori incontra la frazione di Madonnina

In questi gironi Valentina Salvatori insieme alla coalizione progressista che la sostiene Creare Futuro sta incontrando i cittadini frazione per frazione per raccogliere idee ed esigenze e presentare progettualità e strategie per la crescita del territorio nel suo complesso.

Venerdì (27 agosto) alle 18 incontrerà i cittadini della frazione Madonnina al bar Patrizia.

“Incontrare i cittadini è fin dal primo giorno la nostra priorità – commenta Valentina Salvatori – questi appuntamenti servono a favorire uno scambio ed una condivisione a partire dai bisogni più specifici di ogni singola frazione e località”.