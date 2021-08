Tanti giovanissimi con i genitori ma anche adulti in coda per il vaccino in spiaggia.

In piazza Europa, nel cuore di Tonfano, il camper dei progetto GiovaniSìVaccinano per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi toscani a vaccinarsi contro il Covid ha incassato un’adesione superiore alle aspettative della vigilia. Allo scoccare della mezzanotte le dosi somministrate sono state 139 delle iniziali 110 previste. Il punto di vaccinazione a due passi dalla spiaggia con vista sul lungomare, attivo dalle 16 fino alle 24 di mercoledì scorso (25 agosto), si è rivelato strategico anche grazie alla collaborazione tra Asl e Regione Toscana a cui hanno preso parte la Consulta del volontariato di Pietrasanta e i volontari dell’associazione Carabinieri in congedo della Versilia.

A seguire l’iniziativa sono arrivati il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti insieme all’assessore all’associazionismo Andrea Cosci, al capo di gabinetto Adamo Bernardi e al presidente della Consulta del volontariato Andrea Galeotti.

“L’adesione è stata molto buona e ha rappresentato, per molti, un’occasione per vaccinarsi – ha commentato il sindaco a fianco di Bernard Dika, consigliere del presidente Giani per le politiche giovanili –. Questa è una lodevole iniziativa che la Regione Toscana, che ringrazio, ha messo in campo e che siamo felici abbia coinvolto il nostro litorale. Era importante dare un segnale di presenza, buona sanità ed organizzazione. Chi si vaccina salva la sua vita e quella degli altri, chi non lo fa mette a rischio la sua e quella di chi gli sta vicino. Vaccinatevi non solo per voi stessi, ma per chi amate”.