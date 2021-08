Viabilità, Bigongiari: “Convenzioni con università per mettere in sicurezza le strade di Massarosa”

“Convenzioni con università per mettere in sicurezza le strade di Massarosa”. Così il candidato sindaco per il centrodestra Carlo Bigongiari porta la viabilità al centro del programma elettorale.

“Migliorare la viabilità esistente mettendo in sicurezza i principali punti critici delle strade di Massarosa, attraverso convenzioni con le università per provvedere alla progettazione e reperendo fondi extracomunali per poter realizzare le opere. Ancora in questi giorni – afferma Bigongiari – abbiamo visto come gli incidenti sulle nostre strade, a volte anche gravi, siano all’ordine del giorno o quasi. Bisogna intervenire da subito: la messa in sicurezza della viabilità rientra nelle priorità del mio programma. Ho già preso contatti, in via informale, con l’Università di Pisa. Riuscire a stringere un accordo con un ente di questo livello, per avere la progettazione della messa in sicurezza della nostre strade a partire dalla via Sarzanese e dall’area di Montramito, non è un sogno: è realizzabile, si tratta solo di stringere rapporti e collaborazioni. Progetto alla mano sarà più semplice riuscire ad intercettare bandi nazionali o europei per reperire i fondi necessari alle opere. La priorità è la messa in sicurezza delle strade, sia per gli automobilisti che per pedoni e ciclisti, anche con la realizzazione di marciapiedi sicuri e piste dedicate alle due ruote”.