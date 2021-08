Massarosa, anche il Psi entra nella coalizione di centrosinistra

Anche il Partito socialista italiano di Massarosa farà parte della colazione di centrosinistra a sostegno della candidata sindaca Simona Barsotti.

“L’esperienza amministrativa che ha visto il nostro Comune attraversato dalla peggiore e più vergognosa esperienza governativa che si ricordi a memoria di uomo, la nostra comunità è stata trascinata e travolta da un dissesto finanziario che rischia di ripercuotersi nella vita quotidiana della citta con gravi conseguenze sulla vita per tutti cittadini – spiega il Psi -. L’esperienza di chi ha vissuto nel ruolo di opposizione a questo scempio amministrativo è la migliore garanzia per il futuro: l’arroganza l’incompetenza il trasformismo non dovranno avere più diritto di cittadinanza nella nostra comunità, il centrodestra ha fallito con la Giunta Coluccini e non è credibile come coalizione di governo per il futuro di Massarosa”.

“Il Partito socialista italiano è parte fondamentale del centrosinistra a livello nazionale, regionale, provinciale e anche a Massarosa e partecipa con i propri candidati a questo importante appuntamento elettorale – conclude il partito -. Lista civica Massarosa solidale è la sintesi di diverse e importanti esperienze politiche e civiche, i nostri candidati daranno un importante contributo politico e elettorale per il successo del centrosinistra e della candidatura a sindaco di Simona Barsotti, per noi socialisti il programma di governo del futuro deve avere al centro queste poche ma fondamentali regole civiche e politiche: partecipazione attiva dei cittadini alla vita e alle scelte dell’amministrazione, sviluppo che metta al centro la sostenibilità e la valorizzazione del territorio in tutte le sue realtà”.