Progetti utili alla collettività, apre il bando in Versilia

Il Comune di Viareggio, in quanto capofila dell’ambito territoriale Versilia per l’area di contrasto alla povertà, ha pubblicato una manifestazione di interesse con la quale intende effettuare una ricognizione per raccogliere la disponibilità a stipulare accordi con i Comuni della Versilia da parte di Enti del terzo settore – società cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e fondazioni – per promuovere progetti utili alla collettività a favore di persone residenti beneficiarie di Reddito di Cittadinanza.

Gli ambiti dovranno riguardare ovviamente il sociale ma anche la cultura, la tutela dell’ambiente, la formazione così come altre attività di interesse generale, dal turismo alla radiodiffusione allo sport.

Destinatari degli accordi le persone beneficiarie di reddito di cittadinanza che abbiano sottoscritto il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione sociale residenti nei Comuni della Versilia.

“Un bel lavoro di rete con tutti i Comuni della Versilia passato anche dalla Conferenza dei Sindaci – commenta la vicesindaca Federica Maineri – che finalmente arriva a concretezza. Invito tutte le associazioni a partecipare, soprattutto quelle più strutturate: è l’occasione per rendere operativo uno strumento che valorizza la misura del reddito di cittadinanza, ma anche l’occasione per i beneficiari del reddito di mettersi al servizio della comunità”.

Possono presentare domanda di Manifestazione di Interesse gli Ets quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa nel territorio della Versilia, così come definiti dall’articolo 4 del Cts iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo Runts), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all’articolo 101 del Cts.

I Soggetti interessati potranno aderire all’avviso compilando il modulo predisposto dal Comune di Viareggio e reperibile sul sito istituzionale dell’Ente: la domanda deve essere presentata all’indirizzo PEC comune.viareggio@postacert.toscana.it entro e non oltre il giorno 30 settembre 2021.

Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Viareggio sezione Sociale/servizi.