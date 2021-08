Successo per la ‘Notte dei desideri’, il festival organizzato dai Giovani per Viareggio

Successo per la Notte dei desideri, festival organizzato dai Giovani per Viareggio.

“Siamo nati per portare una ventata d’aria fresca in una città che ha bisogno di dare spazio e voce ai più giovani. Siamo un motore che si nutre di entusiasmo e voglia di fare – racconta il gruppo -. Non è stato un anno facile. Adattarsi al mondo della politica, ai suoi meccanismi per noi non sempre comprensibili senza per questo rinunciare ai nostri ideali non è stato semplice ma adesso, alla fine di questi tre serate, abbiamo capito una volta di più che ciò che dobbiamo fare è semplicemente essere noi stessi; continuare ad impegnarci ad ogni costo per realizzare i nostri sogni. Ed il nostro sogno più grande è quello di dare voce a tutto ciò che fatica ad uscire fuori, ad una generazione troppo sottovalutata nelle proprie capacità e poco ascoltata nei propri bisogni, che invece deve essere valorizzata in tutte le sue sfaccettature. È per questo che abbiamo deciso di fare politica”.

“Per noi la gratitudine e la riconoscenza sono valori importanti e vogliamo quindi ringraziare chi ha fatto sì che questo spettacolo potesse andare in scena: Umberto Cinquini, il direttore artistico che con la sua creatività ed il suo entusiasmo ha contribuito a rendere possibile questo evento; il suo staff, e sopratutto Michele Cinquini, che ha realizzato la scenografia e i premi, Jacopo Cinquini ed Andrea Belletti – proseguono -. I ragazzi del service, a cui manifestiamo tutta la nostra stima e vicinanza perché più di altri hanno subito le ripercussioni di questa gravissima crisi socio sanitaria che ci ha colpiti. La nostra dj che ha accompagnato musicalmente l’inizio della serata. Le ragazze ed i ragazzi posti all’entrata che controllando i green pass hanno permesso che l’evento potessi svolgersi nel rispetto delle norme anti Covd. Gli artisti in gara che hanno davanti a loro un futuro tutto da scoprire. Menzione speciale per i 43.nove, vincitori del festival. I produttori e le etichette discografiche che hanno messo in palio prestigiosissimi premi. Gli sponsor, che con la loro generosità e lungimiranza sono stati tra i pochi a credere in noi. I giurati per la professionalità dimostrata. Ed infine la Regione Toscana che ha patrocinato questo evento ritenendolo di interesse regionale”.