Amministrative, ecco la lista dei candidati di ‘Massarosa solidale’

Al via la campagna elettorale per le amministrative del 3 e 4 ottobre dove la lista Massarosa Solidale metterà ufficialmente in campo i propri candidati per la sfida del consiglio comunale.

“Massarosa Solidale – scrive il gruppo – è un progetto nuovo che nasce per cercare di riportare a Massarosa quel senso di comunità, di solidarietà, di speranza per un futuro migliore, di ripresa economica (per esempio come si ottengono finanziamenti dall’Europa, che ogni anno vengono persi) e come cercare di creare occupazione anche in aree a bassa industrializzazione. È mancata una politica in questi anni che abbia saputo attrarre aziende, cosa invece che è avvenuta in altre zone. Importante – si legge – sarà inoltre il nostro impegno per un nuovo modello di sviluppo incentrato su un turismo sostenibile e sulla riconversione ecologica del nostro sistema socioeconomico‍, rigenerando e valorizzando l’architettura naturale del nostro territorio, dal lago di Massaciuccoli alle zone collinari, così come quei luoghi lasciati in stato di abbandono e degrado, dagli edifici scolastici a strutture come quella del Fornacione”.

“Per questo – conclude il gruppo – proponiamo una lista di donne e uomini impegnate e impegnati in diversi campi dal punto di vista lavorativo, dello studio e del volontariato. Un connubio di intelligenza ed esperienza che rappresenterà una reale novità nel panorama politico massarosese”.

La lista dei candidati

Nico Braccini, 52 anni, operaio magazziniere; Anacleto Barsotti, 58 anni, educatore professionale all’azienda Usl Toscana nord ovest; Mauro Gemignani, 61 anni, autista di scuolabus, ex dipendente Poste Italiane; Mirco Lazzari, 32 anni, studente universitario, laureando in biologia molecolare; Patrizia Lazzarini, 59 anni, attrice e organizzatrice di eventi culturali, direttrice artistica associazione Angelo artisti associati, membro del consiglio direttivo della Misericordia di Stiava; Giulio Marlia, 68 anni, pensionato, ex dirigente comunale, esperto culturale; Lia Masi, 67 anni, pensionata; Licia Mazzoleni, 62 anni, pensionata, ex insegnante; Ivano Mugnaini, 57 anni, redattore editoriale; Francesco Nesti, 25 anni, studente universitario; Alessia Pasquale, 55 anni, operatrice ecologica; Annamaria Puddu, 52 anni, insegnante; Manuel Santini, 37 anni, medico veterinario, specializzato in oncologia; Tiziano Tebaldi, 78 anni, pensionato, e infine Gaia Maria Veronesi, 50 anni, dipendente Coop.