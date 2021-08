Massarosa, Barsotti (centro-sinistra): “La Casa della Salute sarà il nostro primo obiettivo”

“L’organizzazione della salute è strategica in qualsiasi comunità e le istituzioni locali devono essere consapevoli della necessità di modificare l’approccio al bisogno di servizi sanitario della popolazione. Il Comune può e non deve limitarsi a delegare alle strutture e ai medici di base il problema, ma dovrà operare per garantire l’integrazione delle diverse funzioni, ospedale di comunità, Rsa, centro diurno, servizi sociali, servizi sanitari e servizi innovativi nell’area del benessere e del welfare”, sono queste le parole della candidata sindaca di centro-sinistra a Massarosa, Simona Barsotti.

“Nei nostri obiettivi – dice – sarà la Casa della Salute la massima espressione e il fulcro delle attività socio sanitarie territoriali. Impegno, determinazione e co-progettazione determineranno la riuscita di questo fondamentale progetto da realizzare quanto prima, date le risorse già messe a disposizione dalla Regione sulla base di un nostro precedente percorso praticamente interrotto in questi due anni. È necessario un impegno forte a livello di conferenza zonale per una organizzazione che risponda perfettamente ai reali bisogni del cittadino e del paziente concepito come portatore di multi-problematiche”.

“È fondamentale condividere le priorità e lavorare in equipe multi disciplinari che permettano di unire le forze, per sfruttare al massimo le risorse a disposizione, perseguendo obiettivi condivisi. Sarò una sindaca attenta alla salute e al benessere dei cittadini. Anche se non spetta direttamente al Comune la gestione del servizio sanitario territoriale, il Comune deve esercitare un’azione di controllo nell’interesse della comunità che rappresenta, di proposta e di collaborazione con l’azienda sanitaria e la Regione. Altrettanto importante è la capacità di spiegare i servizi ai cittadini: il Comune di Massarosa, insieme alla Asl e alla conferenza dei sindaci, dovrà mettere in campo tutte le opportune strategie di coinvolgimento, comunicazione e informazione. La nostra idea è quella di realizzare una Carta delle opportunità e dei servizi, in formato cartaceo e digitale, costantemente aggiornata, dove i cittadini potranno trovare tutte queste informazioni sui servizi del sistema socio-sanitario locale”.