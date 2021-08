Torre del Lago, ripartono a ottobre i lavori per il nuovo svincolo

Ripartiranno a ottobre i lavori per il nuovo collegamento tra la via Aurelia sud alla Guidicciona e la variante Ss Aurelia con la realizzazione di un nuovo svincolo. Ad annunciarlo è il primo cittadino Giorgio Del Ghingaro.

“L’adeguamento del sottopasso funge da viatico per la realizzazione della viabilità di potenziamento delle infrastrutture di collegamento fra il Gran Teatro Puccini e l’autostrada, tramite la variante Aurelia e i relativi svincoli – spiega Del Ghngaro -. I sottovia finiti dovranno servire da strada extraurbana con una corsia per senso di marcia di 3,25 metri, più banchina e cunetta, per una larghezza totale di 10 metri ed un investimento totale di 3milioni e 800mila euro. Ad oggi è stato preparato il lavoro relativo alla parte lato lago, tolta la strada ferrata, raddoppiato lo spazio per la carreggiata. Durante il periodo estivo i lavori sono stati interrotti, in accordo con l’amministrazione comunale, perché avrebbero comportato al chiusura della variante. A ottobre ripartiranno”.