Variazione di bilancio, il Pd: “La minoranza vota contro un milione e mezzo di risorse per Viareggio”

“La minoranza vota contro a un milione e mezzo di euro di risorse per Viareggio”. Così il gruppo consiliare del Partito democratico commenta il voto dell’opposizione sulla variazione di bilancio, discussa in consiglio comunale.

“Il voto contrario alla variazione di bilancio 2021-2023 approvata a maggioranza nel consiglio comunale del 30 agosto, è l’ennesimo atteggiamento irresponsabile dell’opposizione che di fatto ha votato contro a un milione e mezzo di euro di nuove entrate – va avanti il gruppo -. Parliamo di risorse di fondamentale importanza, come i 750mila euro provenienti dal ministero per la progettazione del Pinqua, destinate al Varignano e i 350mila che arrivano dalla Regione per il contributo in conto affitto, a cui si aggiungono i contributi ministeriali per le biblioteche e quindi a sostegno della cultura e i proventi dalle sanzioni per abusi edilizi”.

“Inevitabile soffermarsi su questa discutibile scelta della minoranza, che senza obiettivi puntuali e con l’unico intento di andare contro all’amministrazione – sottolinea il gruppo consiliare del Partito democratico – vota contrariamente alla riqualificazione del Varignano e al sostegno delle famiglie più bisognose. È giusto che i cittadini lo sappiano. La politica dovrebbe fare fronte comune, quando si tratta di approvare un atto necessario e importante come questo per la comunità, anziché far prevalere sempre e solo considerazioni strumentali e di carattere demagogico. Ma il lavoro dell’amministrazione comunale di Viareggio prosegue in modo compatto e coerente per rilanciare la città e i suoi quartieri e per curare le necessità di un numero più ampio possibile di cittadini”.