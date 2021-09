Rifondazione Comunista e Partito Comunista, ecco i candidati per Massarosa

Questa mattina (3 settembre) è stata depositata la lista di candidati al consiglio comunale per il Partito della Rifondazione Comunista e il Partito Comunista Italiano, a sostegno di Sonia Sacchetti candidata alla carica di sindaco di Massarosa.

“Una lista differente dalle altre – dicono i promotori – non piena di professionisti e capibastone e non improntata su campagne di tipo personalistico, ma coesa verso l’obiettivo di realizzare un programma di azione, confronto e lotta a 360 gradi su tre direttive: Piena esigibilità dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoro, alla casa, alla salute e all’istruzione; tutela dell’ambiente e del territorio; reinternalizzazione dei servizi e valorizzazione dell’apporto del volontariato e dell’autorganizzazione dei cittadini. Una lista di persone comuni, lavoratori, precari e studenti che vivono sulla propria pelle quotidianamente il dramma della crisi economica amplificata da questi due anni di pandemia, e che riteniamo sia possibile superare solo unendo gli sfruttati della nostra società contro gli speculatori che negli ultimi decenni hanno fatto profitti sulla pelle dei più deboli. Un voto per questa lista è un voto per il cambiamento positivo e reale a tutela della comunità“.

Candidata sindaca: Sonia Sacchetti, 54 anni lavoratrice precaria

I candidati