Si è presentato ufficialmente oggi (4 settembre) Carlo Bigongiari, candidato civico del centrodestra alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Massarosa del 3 e 4 ottobre. Alla presenza di esponenti dei movimenti e dei partiti che lo sostengono, Bigongiari ha anche ufficializzato che saranno tre le liste che lo sosterranno: un’espressione della società civile, una di Forza Italia e una della Lega.

Carlo Bigongiari nasce a Viareggio nell’ottobre 1961. Dopo aver ottenuto il diploma di geometra (al tecnico Carrara di Lucca), l’abilitazione professionale e master professionali tra cui quello in “edilizia ed urbanistica”, inizia la sua carriera costellata di importanti lavori. Nella sua attività svolge incarichi prestigiosi, tecnico di fiducia di due importanti istituti di credito ed è progettista e direttore dei lavori di interventi edilizi sia di carattere residenziale che commerciale in Versilia. Inoltre è consulente di primarie società sia a livello immobiliare che nel settore industriale e commerciale.

In politica, dal 1992 è stato componente della commissione urbanistica del Comune di Massarosa, dal ’94 al ’97 consigliere provinciale. Dal 1999 al 2002 ricopre l’incarico di consigliere comunale a Massarosa. Nel 2004 è eletto di nuovo in consiglio comunale ma questa volta il sindaco Fabrizio Larini lo chiama in giunta, come assessore con le deleghe a attività produttive, attività economiche, commercio, artigianato, sportello unico e lavoro. A lui si deve l’input per la nascita del consorzio di commercianti di Massarosa e di alcune feste come Massarosa Sotto Le Stelle e Magie di Natale. Nel 2009 è eletto di nuovo in consiglio comunale, in minoranza, durante il mandato amministrativo di centrosinistra guidato da Franco Mungai.

Il perché della candidatura

“Manco da oltre 7 anni dalla vita amministrativa di questo comune – ha detto alla presentazione – Massarosa è completamente diversa da come l’avevamo lasciata. Non avevo l’ambizione di candidarmi, me lo ha chiesto la gente, la società civile, gli imprenditori, i partiti. Tutti hanno manifestato la necessità di un sindaco equilibrato, deciso ma allo stesso tempo aperto al dialogo, c’è bisogno di un primo cittadino che, sulla base di progetti concreti e condivisi, tenda a unire la comunità, e non a dividerla: tutte caratteristiche in cui, anche a livello personale, mi ritrovo”.

Fare Futuro, non solo uno slogan

“Abbiamo scelto uno slogan chiaro – ha spiegato Carlo Bigongiari in conferenza – che è Fare Futuro. Per noi fare futuro significa impegnarci in prima persona per risollevare Massarosa, dal punto di vista sociale, economico, occupazionale. Per noi fare futuro vuol dire avere una visione: ci sarà da lavorare da subito alle piccole cose, ma in prospettiva dobbiamo decidere, amministrazione e cittadini, verso quale Massarosa vogliamo tendere. Per noi fare futuro significa inserire Massarosa in un contesto più ampio, versiliese e poi toscano, per quanto riguarda le attività produttive, il sistema turistico e ricettivo, senza dimenticare i grandi temi legati all’ambiente. Per noi fare futuro significa sederci ad un tavolo, confrontarci con tutti, arrivare ad una sintesi e poi andare dritti all’obiettivo”.

Il programma

“Abbiamo sfruttato l’estate – ha detto il candidato sindaco – per definire i punti programmatici della mia azione di governo. Il primo necessario passo sarà analizzare le criticità del bilancio, renderle pubbliche sin dai primi giorni dell’amministrazione, e individuare le azioni per poter uscire, prima possibile, dalla condizione di dissesto. In modo da poter poi lavorare alla riorganizzazione degli uffici del Comune, per poter dare risposte rapide a cittadini e imprese, e per ripristinare i servizi venuti meno. Dobbiamo riallacciare e stringere nuovi rapporti con gli altri Comuni della Versilia e con enti sovracomunali, con l’obiettivo di intercettare finanziamenti per poter portare a termine progetti per il bene della collettività. La nostra azione sarà incentrata su quelli che pensiamo siano i punti potenzialmente forti, ma da sviluppare, per Massarosa: attenzione massima per il sociale e per il terzo settore, tutela dell’ambiente con particolare attenzione al lago di Massaciuccoli. Turismo, in particolare quello legato al mondo della bicicletta, ma anche potenziamento del settore commerciale e produttivo. In mano abbiamo strumenti urbanistici che già prevedono lo sviluppo dell’area di Montramito e che non precludono ad uno sviluppo futuro dell’area di Massarosa limitrofa alle Bocchette, per creare nuovi posti di lavoro e ricchezza. La cultura avrà uno spazio importante nella mia azione: il rilancio del sito di Massaciuccoli ed eventi culturali legati alla Versiliana sono alcune delle nostre idee, senza dimenticare la promozione delle storiche rassegne del territorio, da Bargecchia a Pieve a Elici e Corsanico solo per citarne alcune. L’attenzione per la cultura passa anche attraverso la scuola e attraverso lo sport, due aspetti che saranno al centro della nostra azione amministrativa. Staremo particolarmente attenti alla sicurezza, sia quella stradale sulla quale stiamo già lavorando a progetti con l’università di Pisa, sia alla sicurezza dei cittadini di fronte alla criminalità”.

Le liste

Lega

1. Michela Morgantini

2. Mirco Masini

3. Antonino Di Bella

4. Pietro Cima

5. Deborah Bacci

6. Nicola Morelli

7. Gaia Palagi

8. Dario Marco Penco

9. Elisa Olivi

10. Mario Pierotti

11. Greta Pizzi

12. Marco Giannini

13. Cristina Benedetti

14. Giuseppe Vitale

15. Erica Mazzucchi

16. Sandro Righini

Forza Italia

1. Nicola Balloni

2. Stefano Baroni

3. Giovanni Benedetti

4. Michela Bini

5. Maria Checchi

6. Gianmarco del Bucchia

7. Giuseppe Domenici

8. Tommaso Francesconi

9. Stefania Giannini

10. Romualdo Parducci detto Aldino

11. Elisabetta Puccinelli

12. Enza Simonini

Per Massarosa

1. Daniele Altemura, 41 anni

2. Ave Angeli, 56 anni

3. Pietro Bertolaccini, 62 anni

4. Domenico Calsabianca, 32 anni

5. Marianna Cutolo, 46 anni

6. Andrea Da Prato, 49 anni

7. Fabrizia Giusti, 32 anni

8. Marzia Lucchesi, 63 anni

9. Simone Luca Lucchesi, 25 anni

10. Laura Luisotti, 31 anni

11. Alberto Macaluso, 43 anni

12. Alessandro Mazzorini, 57 anni

13. Alessandro Michelotti, 40 anni

14. Antonio Padovani, 56 anni

15. Gabriele Sforzi, 26 anni

16. Valentina Solari, 38 anni