Il Pd: “Premio letterario Massarosa, Coluccini dice falsità”

Anche la cultura diventa terreno di scontro politico a Massarosa. Oggetto del contendere il premio letterario Massarosa: dopo le affermazioni dell’ex sindaco Coluccini, il Pd passa all’attacco.

“Abbiamo appreso con un riso amaro che – si legge in una nota dei dem di Massarosa – Alberto Coluccini e la sua corte dei miracoli hanno praticamente inventato il premio letterario Massarosa: affermazioni che suonano oltreché false offensive e non solo per le amministrazioni Mungai e per chi in queste ha seguito la cultura, ma anche per le stesse amministrazioni Larini che ebbero il merito indiscusso di rilanciare quell’evento della nostra storia. Nei dieci anni di Mungai il premio è assurto ad una dimensione nazionale e grandi scrittori hanno debuttato a Massarosa. È stata imposta e perfezionata una formula innovativa e apprezzata, coinvolte le scuole e una giuria popolare sempre più ampia. Da ultimo il premio letterario è stato introdotto nella ribalta del Salone del Libro di Torino. La sequela di eventi collegati hanno valorizzato il nostro territorio e le sue ville. Il premio letterario dovrà tornare a splendere, perché nei due anni di Coluccini ha conosciuto sensibili passi indietro, e non solo per il covid”.

“È una menzogna che Coluccini non ha trovato i soldi – sostiene il Pd -: ha trovato quelli di sempre che erano pochi, ma fino al 2019 sopperiti da idee, passione, competenza. Coluccini non sorprende: non sa fare altro che denigrare il passato e un’eredità che lui ha distrutto per cieco odio politico. E se il premio letterario si è salvato grazie a un generoso mecenate, la chiusura della biblioteca e del museo di Massaciuccoli segnano un biennio drammatico nel campo della cultura: ci torneremo, per adesso basti dire che questo è l’esito inevitabile dell’opera di forze politiche che sono riuscite a sostenere che con la cultura non si mangia. Rimane invece un mistero incomprensibile come Bigongiari possa essere disposto ad appoggiare, senza condizioni, il proseguimento di politiche che hanno distrutto, e possono farlo definitivamente, il lavoro di più amministrazioni, di centrosinistra ma anche di centrodestra”.