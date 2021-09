Elezioni a Massarosa, Bigongiari incontra i cittadini del capoluogo

Mercoledì (15 settembre) il candidato sindaco Carlo Bigongiari incontrerà i cittadini del capoluogo e non solo per un cordiale scambio e per raccogliere istanze di cittadini, imprese e associazioni. Sarà anche l’occasione per parlare del progetto Fare Futuro del candidato civico di centrodestra. L’appuntamento è alle 18 al bar Agorà in piazza Provenzali a Massarosa.

La scorsa settimana Bigongiari ha fatto visita a Bargecchia, con l’incontro con alcuni commercianti e presidenti delle associazioni locali. “Uno scambio cortese e interessante – commenta Bigongiari – durante il quale sono emerse alcune delle criticità della frazione di Bargecchia, dai necessari lavori al cimitero a quelli, già previsti da Gaia e sui cui saremo attenti e vigili, per fognature e acquedotto, senza dimenticare i temi della viabilità e della gestione dello stabile che ospita la Croce Verde”.