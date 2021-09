La monumentale Banana Blu di Giuseppe Veneziano si allontana su un grande camion da Piazza Duomo e segna la fine delle esposizioni estive che hanno portato quasi 40 mila visitatori a Pietrasanta.

Sono stati 37820 gli ingressi nelle sale espositive della chiesa e del chiostro di S. Agostino per vedere dal vivo le sessanta opere della collettiva Italian Newbrow curata da Ivan Quaroni e Valerio Dehò dal 19 giugno al 12 settembre di cui 16 mila nel mese di luglio e 11 mila nel mese di agosto.

Impossibile invece quantificare le presenze innescate dalla mostra all’aperto, tra piazza Duomo, piazza Carducci e pontile di Tonfano, di The Blue Banana organizzata dalla Futura Art Gallery a cura di Andrea B. Del Guercio. Il progetto pop, che ha segnato una “temporanea rottura” con la tradizione della scultura della Piccola Atene, è stato molto apprezzato da un pubblico trasversale che, attraverso la facile interazione delle opere, si è avvicinato all’arte.

“L’introduzione del green pass dal 6 di agosto ha rallentato gli accessi alle sale espositive ma questo non toglie nulla al successo di questi eventi espositivi che è riscontrabile dalle presenze, dall’impatto mediatico e dal ritorno in termini di promozione che ha avuto Pietrasanta sui media e sui social. La città sta vivendo una fase molto importante dal punto di vista commerciale, turistico e culturale proprio grazie ad una vivacità culturale ed artistica che non è mai venuta meno nemmeno durante la pandemia. Il nostro coraggio ha premiato la città. – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti -. Per due eventi espositivi che ci salutano, e per cui ringrazio gli organizzatori, ci sono nuovi eventi in arrivo. Dal 25 settembre in Piazza Duomo sarà protagonista Tano Pisano. Si tratta di un altro progetto che sono sicuro desterà molta curiosità ed interesse con l’obiettivo di continuare a tenere accesi i riflettori sulla nostra bella città”.

La programmazione culturale della città di Pietrasanta prosegue già questo fine settimana con Le Stelle di Pietrasanta, Il Festival all’Alta Gastronomia in collaborazione con Les Etoiles de Mougins tra chef stellati, pizze gourmet, alta pasticceria e incontri (dal 17 al 19 settembre), la Francigena Tuscany Marathon (26 settembre), Pietrasanta Medievale (2 e 3 ottobre), il Festival dell’editoria e del giornalismo Libropolis (8, 9, 10 ottobre), il Premio Barsanti e Matteucci (16 ottobre). E ancora le mostre di Asart nella Sala del San Leone (dal 12 settembre al 10 ottobre), Banziger nella Sala delle Grasce (dal 18 settembre al 10 ottobre) e il Il Meccano di Tano Pisano (dal 25 settembre al 6 febbraio).

Per informazioni sui prossimi eventi è possibile consultare il sito www.comune.pietrasanta.lu.it, oppure iscriversi al servizio di messaggistica whatsapp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con “Attiva iscrizione, nome e cognome e città di residenza”.