Pietrasanta: il sindaco Giovannetti inaugura il nuovo anno scolastico

Primo giorno di scuola per 1416 alunni a Pietrasanta. Per l’occasione, il primo cittadino della Piccola Atene, Alberto Stefano Giovannetti, ha inaugurato il nuovo anno scolastico con un simbolico taglio del nastro alla scuola Barsottini dell’Africa, che è stata oggetto, assieme ad altri sedici plessi, di importanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria durante l’estate. Insieme a lui l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci, l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani ed il capo di Gabinetto, Adamo Bernardi.

Il primo cittadino si è poi recato alla scuola elementare Mutti di Strettoia per salutare la classe prima, “salvata” dal rischio tagli grazie ad uno sforzo congiunto di comune, genitori e istituto, e per visionare personalmente, ancora una volta, l’efficacia dei lavori. Il plesso di Strettoia è interessato, così come la Forli di Vallecchia, da un’opera di ammodernamento energetico molto importante in chiave di sostenibilità che renderà gli istituti conformi ai parametri di risparmio energetico.

L’amministrazione comunale, che solo durante il periodo estivo ha investito oltre 2 milioni di euro per implementare e migliorare i plessi, individua così nella riapertura delle scuole un’importante occasione per stilare un primo bilancio del cospicuo intervento effettuato.

Di seguito un elenco di tutti gli interventi: