Carnevale Universale 2021: al via domani a Viareggio il primo corso: Marcello Lippi isserà la Burlamacca

Inizia domani (18 settembre) alle 18, sui Viali a Mare di Viareggio, il Carnevale Universale con il primo dei cinque corsi mascherati in programma.

Un’edizione particolare perché per la prima volta si svolge tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

I corsi mascherati infatti proseguiranno anche domenica 26 settembre, sabato 2 e domenica 3 ottobre. Gran finale sabato 9 ottobre. Una rivoluzione del calendario causata dalla pandemia. Il Carnevale di Viareggio è l’unico al mondo che sfila con le proprie costruzioni allegoriche in questo difficile 2021. L’edizione è idealmente dedicata a tutte le tradizioni, storie e culture del Carnevale nel mondo.

Sui Viali a Mare ci saranno nove carri di prima categoria, quattro di seconda, nove mascherate in gruppo e dieci maschere isolate. Sfilerà il carro fuori concorso L’Orlando Furioso ideato e progettato dall’artista del Carnevale di Viareggio Franco Malfatti e portato a termine, dopo la sua scomparsa, dal suo staff, insieme ai maestri del Carnevale.

Come da tradizione l’inizio del ùcorso Mascherato inaugurale verrà preceduto dalla cerimonia di alzabandiera e sarà Marcello Lippi, ct della nazionale di calcio che ha trionfato ai Mondiali del 2006, ad issare sul pennone più alto di piazza Mazzini la Burlamacca. Proprio a Marcello Lippi, vero e proprio “ambasciatore” della città di Viareggio nel mondo, verrà consegnato il Burlamacco d’Oro special edition 2021, a 15 anni da quelle notti magiche.

In concomitanza con l’inizio del corso mascherato si accenderanno le telecamere della Rai che trasmetteranno in diretta nazionale la sfilata delle opere allegoriche. A condurre il racconto televisivo saranno Federico Monechi e Andrea Marotta. Tra gli ospiti: Marcello Lippi e l’imitatore, attore e comico Ubaldo Pantani. La diretta televisiva inizierà alle ore 18 e proseguirà fino alle 18,55. Una vetrina straordinaria per il Carnevale e per l’intera Città di Viareggio, sotto il coordinamento del co-direttore della Tgr Carlo Fontana. Un’occasione per mostrare all’Italia l’arte degli artisti del Carnevale e quella voglia di ripartenza che anima questa edizione autunnale, così particolare, del Carnevale di Viareggio.

I media nazionali e internazionali seguono l’inaugurazione del Carnevale Universale. Dopo il reportage di Sky tg24 dell’inviata Chiara Caleo, andato in onda nei giorni scorsi, la Cittadella ha accolto questo pomeriggio Valerio Scarponi, inviato della trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta su Rai1 da Serena Bortone, che si è collegato in diretta per raccontare gli ultimi preparativi in vista della sfilata di domani. Anche le telecamere Mediaset tornano a Viareggio dopo il collegamento in diretta con “Morning news” su Canale 5 per una serie di live nei telegiornali dal Corso Mascherato. Gli inviati di Associated Press documenteranno il Carnevale

La cerimonia di apertura del Carnevale sarà anche il momento per rendere omaggio alla straordinaria icona dello spettacolo che è stata Raffaella Carrà. A lei è dedicata la “sigla” di questa edizione dei Corsi Mascherati. Il brano scelto è Chissà se va, sigla di apertura di Canzonissima di 50 anni fa, scritto di Franco Castellano e Giuseppe Moccia, musica di Franco Pisano, interpretato da Raffaella Carrà. Testimonial di questo sentito omaggio sarà Sergio Japino. La sigla verrà interpretata dall’artista Marco Martinelli che, dopo la partecipazione al talent “Forte Forte Forte”, era seguito da Raffaella Carrà come voce nuova. E sui canali social del Carnevale è online la videosigla con l’interpretazione gioiosa dei maestri costruttori





Per accedere ai Corsi mascherati del Carnevale 2021 è necessario che le persone con età superiore a 12 anni esibiscano, agli ingressi, il green pass oppure l’esito negativo del tampone Covid-19 effettuato nelle ultime 48 ore. Fondazione Carnevale e iCare hanno allestito un punto prevenzione anti Covid-19 in piazza Mazzini di fianco agli ingressi. I farmacisti di FarmaCity effettueranno i tamponi antigenici rapidi al costo ridotto di 8 euro per i ragazzi tra 12 e 18 anni (purché siano cittadini italiani iscritti al servizio sanitario nazionale), e di 15 euro per i maggiorenni. Per i Corsi che avranno luogo nei giorni di sabato il servizio tamponi sarà effettuato dalle 11 alle 18, mentre per i corsi domenicali dalle 11 alle 16.

Dopo la sfilata di apertura le opere allegoriche torneranno sui Viali a Mare Il secondo Corso Mascherato di domenica 26 settembre sarà l’occasione per celebrare un importante anniversario per il Carnevale di Viareggio: i vent’anni dallo storico trasferimento dei carri dai vecchi hangar di via Marco Polo alla Cittadella, che da quel giorno del 2001 è il luogo dell’arte e della creatività.

Super week-end di Carnevale sabato 2 e domenica 3 ottobre con due eccezionali sfilate dei carri allegorici. Gran finale sabato 9 ottobre con il quinto Corso Mascherato.