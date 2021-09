Massarosa, per Bigongiari corrono anche i figli di due ex assessori

Ci sono, per così dire, anche due figli d’arte tra i candidati al consiglio comunale in lista per sostenere la candidatura a sindaco di Carlo Bigongiari. Due giovani che, sulle orme dei loro padri, si presentano alle elezioni con la lista Per Massarosa per cercare di rilanciare il territorio, soprattutto dal punto di vista dell’associazionismo sportivo e culturale.

Gabriele Sforzi, 26 anni, è figlio del compianto Armando, per anni dirigente didattico dell’istituto comprensivo Massarosa 2 (che oggi infatti prende il suo nome), prematuramente scomparso, che, nel primo mandato della giunta Larini, fu assessore all’urbanistica. Laureando in farmacia, Gabriele Sforzi è attivo da anni nello sport (nella nazionale di tiro a segno e per 2 volte campione italiano di tiro a segno) e proprio sullo sport ha incentrato i punti forti del suo programma. “A Massarosa – afferma – c’è bisogno di riattivare rapporti e accordi con le società sportive. L’associazionismo non è fondamentale solo a livello sportivo, ma anche per la valenza sociale e di aggregazione per i nostri giovani. Così come dovremmo intervenire per migliorare e potenziare i nostri impianti”.

Punta molto invece sulla cultura Simone Lucchesi, 25 anni, laureato in banca e finanza, aspetto su cui sta per conseguire anche un master. E’ il figlio di Giuseppe Lucchesi, noto e stimato dentista, esponente di Alleanza Nazionale, prematuramente scomparso proprio nel giorno precedente alla finale del Premio Letterario Massarosa, manifestazione che lo stesso Lucchesi, in qualità di assessore alla cultura nel secondo mandato di Fabrizio Larini, aveva contribuito in prima persona a riattivare e rilanciare dopo oltre 30 anni di stop. “Il Plm – dice Simone Lucchesi – è indiscutibilmente la manifestazione più importante per Massarosa. In questi giorni ho sentito parlarne in molti: nessuno deve mettere il cappello su questa manifestazione. E’ un premio di tutta la comunità e tutti insieme dobbiamo collaborare per dargli lustro, farlo crescere e portarlo alla ribalta del panorama letterario e culturale, nazionale e internazionale”.