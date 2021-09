Seravezza, il candidato sindaco Alessandrini a Ripa e Pozzi

Il candidato sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini prosegue senza sosta gli incontri su tutto il territorio per parlare con i residenti e con le imprese. Sostenuto dalla lista civica Lorenzo Alessandrini sindaco, Lorenzo Alessandrini sarà lunedì (20 settembre) alle 18,30 a Ripa, al Bar Viacava in via De Gasperi, martedì 21 a Pozzi nell’area sagra (alle 18,30), mercoledì 22 settembre in località Madonnina, presso la sede della Contrada (ore 21.00) per incontrare i residenti.

Insieme ad Alessandrini i suoi candidati consiglieri che si avvicenderanno al suo fianco: Adamo Bernardi, Vanessa Bertonelli, Elisabetta Boccoli, Marinella D’Addio, Alessandra Graziani, Anna Rosa Iob, Laura Lencioni, Ezio Marcucci, Valentina Mozzoni, Tessa Nardini, Marco Pellegrini, Stefano Pellegrini, Michele Silicani, Giacomo Tarchi, Lorenzo Verona e Sebastiano Verona. Lorenzo Alessandrini e la sua lista sono a disposizione di associazioni e gruppi di cittadini per organizzare incontri e momenti di confronto.

Per aderire o prendere contatto con il comitato è possibile rivolgersi ad una delle sedi elettorali presenti sul territorio a Querceta in via Aurelia, 1197, a Ripa in via De Gasperi, 651 e Seravezza in via Fusco 39, scrivere a info@lorenzoalessandrinisindaco.it oppure contattare il 349 310 9434 (Monaco).