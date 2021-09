Carnevale il day after. Il sindaco di Viareggio: “Grazie a tutti, è stato straordinario”

“Ieri un grande carnevale, diverso certo e comunque straordinario”.

E’ il commento del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro il day after il primo corso.

“Lo definirei un carnevale alla rovescia – spiega – : ordinato, programmato, responsabile, ma sempre affascinante. Viareggio ha dimostrato ancora una volta la grande maturità di una città che affronta le sue manifestazioni internazionali con consolidata professionalità. Insomma, non solo sfrenato divertimento, allegria, spensieratezza, “al libeccio pensieri e noia”, no non solo quello, anche equilibrio e serietà, consapevole che il carnevale è una cosa seria”.

“Vorrei ringraziare tutti – conclude – l’intera città per la grande dimostrazione di stile che ha dimostrato con una menzione particolare per quei commercianti della Passeggiata che sono rimasti aperti, a significare amore, attenzione, rispetto per Viareggio. Uno spirito di squadra encomiabile e significativo, in vista dei nuovi traguardi che insieme vogliamo tagliare. Questa è la città che vogliamo. Grazie a tutti”.