La proposta di Luisi: “Uno sportello per il sostegno di realtà in difficoltà e start up”

Uno sportello per sostegno di realtà in difficoltà e per start up di imprenditori e commercianti. È una delle proposte di Insieme-Elena Luisi sindaco che è stata illustrata nel corso dell’incontro che il candidato sindaco ha avuto con i residenti del capoluogo.

Alla comunità di Seravezza è stata presentata la squadra con cui Elena Luisi si propone alle prossime amministrative: l’incontro partecipato si è tenuto alla sala della Pro Loco causa maltempo.

‘Abbiamo avuto un interessante scambio di opinioni e proposte con i cittadini – premette Luisi – È emerso un quadro desolante e sfiduciato verso l’amministrazione uscente. Lagnanza oramai ricorrente in tutti gli incontri che facciamo è l’abbandono del territorio, l’assenza totale di decoro urbano, l’impraticabilità delle strade. Abbiamo esposto le nostre proposte di programma che hanno trovato un ottimo accoglimento: per esempio l’istituzione di un ufficio dedicato all’imprenditore e al commercio privato, per il reperimento di fondi pubblici, cosi da poter avviare una propria attività o sostenere quelle in difficoltà. La gente è attenta e consapevole della nostra buona proposta politica, sa che ci saremo come ci siamo sempre stati, non amministreremo per procura. Ma con i cittadini, anzi, insieme a loro”.