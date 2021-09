Trasporto scolastico in Versilia, Montemagni (Lega): “Pochi bus e spesso sovraffollati”

“Anno scolastico nuovo problemi di trasporto vecchi”. Così la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni torna a parlare dei problemi legati al rientro degli studenti in aula in Versilia.

“Sono bastati pochi giorni di scuola perché si ripresentassero i solti problemi legati al trasporto scolastico in Versilia e immaginiamo anche in altre parti della Toscana. Le famiglie pagano puntualmente un abbonamento per poi dover fare i conti con un servizio che, troppo spesso, non è minimamente all’altezza della situazione. Ecco che, inevitabilmente – precisa l’esponente leghista – fioccano, quindi, le giuste proteste sui ripetuti disservizi che costringono i genitori a fare i salti mortali per portare i propri figli a scuola, oppure per riaccompagnarli a casa. Tutto ciò è inammissibile ed invitiamo chi gestisce le linee versiliesi ad attivarsi prontamente per sanare queste criticità che, certamente, non si possono trascinare senza adeguate soluzioni per un intero anno scolastico; sulla problematica redigeremo, altresì, una specifica interrogazione”.