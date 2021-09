Disabilità, dall’Asl il bando per il progetto ‘Indipendenza e autonomia’

Venerdì 15 ottobre è il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione al progetto Indipendenza e Autonomia InAut.

La zona distretto Versilia ha infatti pubblicato il bando del progetto che ha come finalità consentire alle persone con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia, attraverso misure di sostegno che favoriscano la crescita della persona e il miglioramento della propria autonomia con specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo, nonché per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione. Possono presentare domanda le persone maggiorenni con disabilità e con residenza nei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema o Viareggio e capaci di esprimere, direttamente o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà.

Per ciascun progetto, di durata annuale, è previsto un contributo massimo mensile pari a 1800 euro, per un importo complessivo massimo annuale pari a 21600 euro. Gli interessati possono scaricare il bando e la modulistica dalla sezione ‘Bandi e concorsi’ del sito uslnordovest.toscana.it e rivolgersi per informazioni al numero 0584 6059233.