Massarosa Solidale, pranzo con il coordinatore nazionale di Articolo Uno

La lista Massarosa Solidale (che fa parte della coalizione politica a sostegno di Simona Barsotti sindaca) organizza per domenica (26 settembre) alle 13 alla pizzeria Scacco Matto in via della Misericordia 24 a Stiava un pranzo con Arturo Scotto, coordinatore nazionale del partito Articolo Uno.

Arturo Scotto è stato eletto deputato alla Camera nel 2006 e nel 2013. Ha fatto parte, nel corso degli anni di varie espressioni politiche della sinistra (Ds, Sinistra Democratica e Sinistra Ecologia Libertà di cui è stato capogruppo nella legislatura 2013-2018). Successivamente è stato tra i fondatori di Articolo Uno (assieme a Bersani, D’Alema, Speranza e altri), di cui è attualmente coordinatore nazionale.

Il pranzo ha un costo di 15 euro. Per prenotazioni (fino a venerdì 24) e informazioni telefonare ai seguenti numeri: 339.6200883 (Marco) e 347.0492430 (Nico).

Saranno attuate le norme di prevenzione Covid, con accesso previa presentazione di green pass.