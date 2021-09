Alessandrini: “Con Tarabella e Salvatori Seravezza ha perso il primo soccorso all’ex ospedale Campana”

“Seravezza, con Tarabella-Salvatori, ha perso il primo soccorso all’ex ospedale Campana e l’ufficio postale a tempo pieno”: a ricordarlo è il candidato sindaco Lorenzo Alessandrini.

“Il centro sinistra, in questi venti anni, ha lasciato chiudere il punto di primo soccorso e sportelli dell’uffici postale senza nemmeno tentare di lottare. Il primo soccorso del Campana aveva medici e infermieri che coprivano l’orario 8-20 fino al sabato. Il sabato e la domenica era poi presente la guardia medica a coprire i turni. Anche quella è stata tolta. Adesso è rimasto solo un infermiere a presidiare il Campana. Medici di base a tempo pieno non ce ne sono più, quelli che restano possono coprire solo per il 50% del loro tempo e poi devono operare in altri ambulatori”. Alessandrini, in queste settimane, ha raccolto più di una lamentela sul servizio di Poste Italiane: “al mezzo servizio i seravezzini e la montagna dovranno abituarsi, visto che anche l’ufficio postale da molti mesi apre solo tre giorni alla settimana. Questa è l’eredità della giunta Tarabella-Salvatori”.