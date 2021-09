Consorzio di bonifica, nuova paratoia all’impianto idrovoro Fossetto

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha recentemente installato una nuova paratoia meccanica all’impianto idrovoro Fossetto nel comune di Forte dei Marmi che serve per mettere in comunicazione i canali di acque basse Fossetto e Colatore Destro con il fiume Versilia.

“Questa è un’opera fondamentale per proteggere l’abitato di Forte dei Marmi dalle piene del fiume Versilia – sottolinea il presidente dell’ente consortile, Ismaele Ridolfi – la sicurezza idrogeologica, gli interventi al reticolo idraulico del territorio e la manutenzione delle opere idrauliche sono al centro della nostra attività quotidiana e continuamente monitoriamo le esigenze dei vari territori in modo capillare”. L’ente consortile ha investito oltre 15mila euro per la messa in opera della nuova paratoia, costituita da un diaframma di lamiere di acciaio irrigidite da profilati disposti in modo da resistere uniformemente alla pressione delle acque.

Con l’occasione gli operai dell’officina del Consorzio 1 Toscana Nord hanno eseguito i lavori di manutenzione delle condotte di cacciata a seguito della messa in asciutto del canale. “Questa serie di interventi – continua Ridolfi – sono fondamentali per il mantenimento in efficienza dell’impianto idrovoro. I violenti cambiamenti climatici che ci mettono sempre più spesso di fronte a vere e proprie situazioni di emergenza, ci impongono di accelerare le azioni di mitigazione dei rischi idrogeologici per la messa in sicurezza dell’intera area. La continua e costante opera di manutenzione da parte degli uomini del Consorzio permette e assicura quindi livelli di prevenzione elevata per i territori e le loro comunità”.