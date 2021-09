Valentina Salvatori (Creare Futuro): “Nominerò un assessore alla montagna”

Uno degli obiettivi prioritari di Valentina Salvatori e della coalizione Creare Futuro è l’attuazione del Progetto di comunità per i borghi della collina. A questo scopo andrà avanti l’impegno per rendere la vita nei borghi sempre più agevole e sicura, a partire dalla prosecuzione della messa in sicurezza della viabilità carrabile e dei versanti.

“Faremo crescere e migliorare le condizioni della connettività e della telefonia – annuncia la candidata sindaca Salvatori – i cittadini della montagna sanno che sono state le nostre amministrazioni a fornire ai loro paesi il diritto all’acqua potabile per tutti i giorni di tutto l’anno e a interrompere la ottocentesca teoria dei rifornimenti dei depositi con le autobotti. Lo stesso faremo con la crescita della dotazione di servizi che oggi sono essenziali: l’accesso ad una adeguata connessione al web favorirà ancora di più la nostra economia collinare e migliorerà la qualità della vita dei residenti”.

“Una delle prime azioni concrete – dice ancora la lista – a proposito di servizi, sarà l’estensione a tutti i paesi della montagna della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti. Nel programma Creare Futuro prevede inoltre di rafforzare i servizi di prossimità per le persone anziane e/o non autosufficienti. Creare Futuro vuole valorizzare i prodotti naturali del bosco e del sottobosco e daremo impulso alla diffusione dei nostri prodotti agroalimentari e, proseguendo quanto già avviato dall’attuale amministrazione, vuole potenziare gli aiuti economici e amministrativi per favorire la residenza e le attività economiche e commerciali della collina in quanto fondamentali punti di raccordo del tessuto sociale dei paesi”.

Per tutti questi motivi Valentina Salvatori annuncia che nella sua giunta nominerà un “assessore della montagna” che si occuperà, tra l’altro, anche dell’attuazione “di un piano di manutenzione dei boschi, del piano di valorizzazione e riqualificazione dei borghi della montagna con nuove opere di pavimentazione e nuovi arredi urbani (parapetti, pensiline, panchine, cestini), della progettazione e realizzazione di nuove aree di sosta per i residenti, della cura, sviluppo e promozione della rete sentieristica per la mobilità sostenibile in collaborazione con l’Unione dei Comuni e Cai (Sav), dell’attuazione del contratto di fiume del torrente Serra e della istituzione, in funzione della fruibilità e sostenibilità ambientale, di un accesso estivo a numero chiuso per i turisti e non residenti alla valle del Serra tramite obbligo di prenotazione e l’istituzione di una zona a traffico limitato controllata”.