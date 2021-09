A Massarosa l’incontro pubblico con i candidati sindaco

Domani (29 settembre) alle 15 si terrà l’incontro pubblico con i candidati a sindaco alle elezioni amministrative nel Comune di Massarosa, per le quali si voterà nel finesettimana. Un evento promosso dalla cooperativa sociale Crea di Viareggio.

L’incontro si svolgerà nel parco di Villa Gori, in via della Misericordia 46 a Stiava o all’interno in caso di mal tempo.