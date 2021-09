Prete della Versilia beccato dalla Polstrada a comprare la cocaina in pineta a Migliarino

Deve essere stata sicuramente una sorpresa per gli agenti della Polstrada scoprire che l’uomo appena trovato con una dose di droga era un sacerdote della Versilia: secondo gli agenti aveva appena acquistato cocaina nella Pineta di Migliarino.



Gli agenti erano in servizio sulla via Aurelia tra Torre del Lago e Migliarino Pisano quando hanno notato un’auto che accostava. L’uomo, sceso, s’è avviato verso la Pineta, poi è risalito sulla vettura ed è ripartito. I poliziotti lo hanno seguito e fermato vicino a un distributore, trovandogli la droga.

Il sacerdote aveva comprato una sola bustina, come dose personale, quindi è scattata la sola segnalazione alla prefettura come assuntore.

Il prete non indossava l’abito talare e non ha fornito spiegazioni né giustificazioni. A lui ha chiesto conto l’arcivescovo Paolo Giulietti che, appresa la notizia dalla stampa, si è subito attivato anzitutto per chiarire l’accaduto e ottenere una versione plausibile dal parroco: “L’arcivescovo – spiega la diocesi in una nota – si è subito attivato per comprendere le circostanze di quanto avvenuto. Lo stesso arcivescovo, rintracciato il sacerdote, sta affrontando con lui la questione in attesa, si ripete, di verificare quanto effettivamente successo“.