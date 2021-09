Seravezza, Alessandrini chiude la campagna elettorale a Ripa

Lorenzo Alessandrini, candidato sindaco di Seravezza, chiuderà domani (1 ottobre) alle 18,30 la campagna elettorale in piazza a Ripa. Al suo fianco ci saranno i candidati al consiglio comunale ed i componenti del comitato che lo sostiene presieduto da Davide Monaco.

“Seravezza ha bisogno e voglia di cambiare, di ritrovare dignità, decoro, servizi adeguati ed un’amministrazione presente, con i fatti, e non con gli slogan. – spiega Alessadrini – In queste settimane di campagna elettorale non ho sentito un cittadino esprimere soddisfazione per l’operato dell’amministrazione uscente. Ho grande fiducia nelle urne perché al mio fianco ho una squadra giovane, competente, composta da persone serie e responsabili, che conoscono il territorio e le sue tante problematiche perché lo abitano ogni giorno. E’ stata una campagna entusiasmante, sul territorio, tra le frazioni, incontrando le persone, le imprese e le associazioni ma che ha anche tirato fuori il peggio di una parte del nostri avversari che hanno preferito gli attacchi personali sui social alle proposte e ai contenuti. Questa è esattamente la politica che non vogliamo e che non faremo. Seravezza oggi ha bisogno di altro. Siamo pronti a metterci subito al servizio dei nostri concittadini”.