Massaciuccoli, Di Bella (Lega): “Il turismo deve essere il volano del rilancio di Massarosa”

“Il turismo come volano del rilancio di Massarosa”. A parlare è Antonino di Bella, candidato al consiglio comunale con la Lega per le prossime amministrative a sostegno di Carlo Bigongiari dopo l’incontro tra il candidato sindaco e il ministro del turismo Massimo Garavaglia.

“Ringrazio il ministro, così come l’europarlamentare Susanna Ceccardi e i sottosegretari Nisini e Bergamini che ieri hanno onorato il territorio con la loro visita. Avere rapporti con il governo e con chi potrà aiutare a finanziare i progetti che abbiamo in mente per Massarosa – dice Carlo Bigongiari – sarà essenziale per la mia amministrazione. Sarà importante partire da progetti condivisi con i cittadini, e poi andare subito dritto all’obiettivo pensando a progettazioni e finanziamenti”.

“In tutti questi anni – dice Di Bella – nessuno ha mai veramente provato e voluto valorizzare il territorio e il lago. Io, con Carlo Bigongiari, vorrei riuscire a sciogliere quel nodo burocratico che ci impedisce di vivere il nostro lago come hanno fatto in passato i nostri nonni, riuscire a dare la possibilità a chi ancora ha le bilance per la pesca ,di sistemarle senza vincoli assurdi. Un altro punto fondamentale per la rinascita di esso è permettere l’uso delle barche a motore, perché tutte queste limitazioni invece di aiutare il nostro bellissimo lago hanno fatto sì che venisse abbandonato all’incuria e al degrado. Solo la cultura rurale che rappresento in prima persona e di cui mi farò portavoce in consiglio comunale può portare le soluzioni a queste problematiche. Con Carlo instaurando i giusti rapporti e facendo sinergia con gli altri comuni interessati abbiamo la possibilità di cambiare e di sfruttare questa ricchezza, sviluppando anche del turismo”.