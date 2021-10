Super fine settimana a Viareggio: due i corsi del Carnevale, uno sabato e l’altro domenica

Un super fine settimana all’insegna del Carnevale di Viareggio. Sabato 2 e domenica 3 ottobre tornano protagoniste sui Viali a Mare le opere allegoriche. Due eccezionali occasioni per ammirare le costruzioni realizzate dagli artisti per questa edizione “Universale”.

Il Corso Mascherato di sabato 2 sarà in notturna con inizio alle 18. I giganti di cartapesta si presenteranno al pubblico illuminati dalle luci artificiali.

Domenica 3 il Corso Mascherato inizierà alle 16. Sul circuito dei Viali a Mare sfileranno nove carri di prima categoria, quattro di seconda, nove mascherate in gruppo, dieci maschere isolate e il carro fuori concorso dell’artista Franco Malfatti.

Il gran finale del Carnevale Universale è in programma sabato 9 ottobre con l’ultimo Corso Mascherato, che inizierà alle 18.

Domani (sabato 2) e domenica (3 ottobre) in occasione dei Corsi Mascherati sarà possibile partecipare a visite guidate (minimo 10 partecipanti) all’interno del circuito, prima dell’inizio delle sfilate, per scoprire le costruzioni allegoriche, in sosta sui Viali a Mare. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 342.9207959. Il ritrovo è alle ore 14,30 agli ingressi di piazza Mazzini. Il biglietto costa 5 euro e per l’accesso è obbligatorio esibire il green pass. Alle ore 15,30 fine visita e uscita sempre dagli ingressi di piazza Mazzini.

Continua l’attenzione dei media nazionali e internazionali su questa edizione del Carnevale. Alle prossime due sfilate sarà presente la troupe della televisione dei Paesi Bassi L1 con due inviati per realizzare un reportage sull’arte del Carnevale, la Cittadella e il Museo, oltre che documentare lo spettacolo del Corso Mascherato. Telecamere puntate sulle opere allegoriche anche per Cotvc China International TV Corporation, la televisione di Stato cinese, impegnata nella realizzazione di una serie di approfondimenti sulla storia e la cultura toscana, promuovendo la regione come meta turistica. Uno speciale è dedicato al Carnevale di Viareggio.

Domenica sarà ospite del Carnevale di Viareggio Maurice Agosti. Attore, cantante, performer e regista di eventi spettacolari nei teatri e club più esclusivi di tutta Europa. E’ maestro di cerimonie e ambasciatore ufficiale del Carnevale di Venezia nel mondo da 29 anni. Domenica alle ore 12 presso la Sala Congressi dell’Hotel Palace incontro con l’artista.

Saranno presenti rappresentanti di alcuni Carnevali italiani tra cui il Carnevale di Orbetello e di Badesi in Sardegna.